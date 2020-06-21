2020-06-21T12:24:39+03:00
Общество

Донор из Ульяновска стал рекордсменом России по сдаче плазмы

Сдавать кровь он начал, когда еще жил в Казани
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Росреестр рекордов РоссииФото: Росреестр рекордов России
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761 раз сдал плазму слесарь-сборщик Ульяновского авиазавода Александр Кирилловский. В итоге как донор он поставил рекорд России.

Родился Кирилловский в Казани и, по его словам, начиная с 18 лет, всю жизнь сдавал кровь. У мужчины довольно редкая группа – вторая отрицательная, сообщает УлПравда. В итоге только кровь Кирилловский сдал более 800 раз.

Мужчина является кадровым донором. Поэтому в самых сложных случаях его кровь переливали напрямую. Так, по воспоминаниям Кирилловского, однажды пришлось срочно ехать в больницу, чтобы помочь больному ребенку.

Мужчина не раз получал звание «Почетный донор России», становился лауреатом конкурса «Лучший донор России», от губернатора Ульяновской области Сергея Морозова получил региональный орден милосердия, а в 2013 году и правительственную награду - медаль «За содействие донорскому движению». Последних в стране числится всего 100 экземпляров. По словам Кирилловского, сдавать кровь в помощь больным и пострадавшим он будет, пока позволяет здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Донор из Ульяновска стал рекордсменом России по сдаче плазмы
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