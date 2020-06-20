В первом матче после возобновления сезона «Рубин» обыграл «Урал»

20 Июнь 2020 2020-06-20T17:40:21+03:00

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«Рубин» в первом матче после возобновления сезона одержал победу над «Уралом» в Екатеринбурге. Игра закончилась со счетом 2:1.

Казанцы пропустили в самом начале встречи, однако на 39-ой минуте мяч в ворота екатеринбуржцев забросил Хвича Кварацхелия, а на 59-й минуте голом за «Рубин» отличился Солтмурад Бакаев. С 71-й минуты казанцы играли в меньшинстве.

– Я допускал, что игра будет очень неровная. Получилось так, что начало мы провалили, а наверно с середины первого тайма и во втором тайме до удаления, я считаю, что доминировали. Ну и, конечно, третье удаление подряд в трех последних матчах, мне кажется, такой легкий перебор, – передает слова главного тренера казанцев Леонида Слуцкого пресс-служба клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU