2020-06-20T11:10:10+03:00
Общество

В Казань назначены два вывозных рейса

Граждане прилетят из Ташкента и Душанбе
Наиля ГАЛИМОВА
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26 июня в столицу Татарстана организован вылет из Душанбе.26 июня в столицу Татарстана организован вылет из Душанбе.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Минкомсвязи России опубликовало новое расписание вывозных рейсов. Эти перелеты для россиян, оказавшихся отрезанными от дома в виду пандемии коронавирусной инфекции.

Согласно расписанию, самолеты прилетят и в столицу Татарстана. Так, 20 июня российских граждан вывезут из Ташкента в Казань. Вылет рейса из столицы Узбекистана назначен на 12:00 по местному времени.

А 26 июня в столицу Татарстана организован вылет из Душанбе. На данный момент, время вылета из столицы Таджикистана и номер рейса уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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