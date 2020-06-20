В Казань назначены два вывозных рейса
Граждане прилетят из Ташкента и Душанбе
26 июня в столицу Татарстана организован вылет из Душанбе.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:
Минкомсвязи России опубликовало новое расписание вывозных рейсов. Эти перелеты для россиян, оказавшихся отрезанными от дома в виду пандемии коронавирусной инфекции.
Согласно расписанию, самолеты прилетят и в столицу Татарстана. Так, 20 июня российских граждан вывезут из Ташкента в Казань. Вылет рейса из столицы Узбекистана назначен на 12:00 по местному времени.
А 26 июня в столицу Татарстана организован вылет из Душанбе. На данный момент, время вылета из столицы Таджикистана и номер рейса уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU