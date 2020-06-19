Погода в Татарстане на выходные 20 и 21 июня
Похоже, что последние дни без осадков, вскоре сменятся дождливыми выходными. Так, согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, территория республики остается под властью антициклона и в субботу, 20 июня, начиная с северо-западных районов, ожидается прохождение холодного атмосферного фронта.
Он принесет с собой очередную порцию осадков. Прогнозируются не только кратковременные дожди, но и грозы с усилением ветра до 15-20 м/с, а также локально град. При этом днем воздух может прогреться максимум до +28 градусов.
В воскресенье, 21 июня, холодный фронт начнет уходить из Татарстана и уже днем в регион придет передняя часть северного антициклона. В республику вместе с ветрами станет поступать прохладный воздух. Особых осадков не ожидается. Столбики термометров днем не будут показывать отметку выше +22 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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