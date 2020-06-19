Марс, Эсма и Корней: как еще называли на прошлой неделе казанцы своих детей

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:47:35+03:00

С 8 по 14 июня на свет появилось 334 младенцев

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В ЗАГСе Казани подвели итоги прошлой недели – с 8 по 14 июня. Так, за этот период времени в столице Татарстана было зарегистрировано появление на свет 334 детей. 164 из них это мальчики, а 170 – девочки.

Не забыли специалисты управления составить и традиционный рейтинг самых популярных, а также редких имен, которыми казанцы нарекли своих новорожденных детей на прошлой неделе.

Так, чаще всего их называли: Ясмина, Таисия, Вероника, Амелия, Тимур, Амир, София, Алиса, Лев, Мар и Самир.

В список же самых редких имен в этот раз попали: Кадрия, Марс, Саян, Эсма, Асель, Рухия, Алеся, Корней и Сафина.

ИСТОЧНИК KP.RU