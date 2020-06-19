2020-06-19T15:47:35+03:00
Общество

Марс, Эсма и Корней: как еще называли на прошлой неделе казанцы своих детей

С 8 по 14 июня на свет появилось 334 младенцев
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
На свет появилось 164 мальчика и 170 девочек.На свет появилось 164 мальчика и 170 девочек.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
Изменить размер текста:

В ЗАГСе Казани подвели итоги прошлой недели – с 8 по 14 июня. Так, за этот период времени в столице Татарстана было зарегистрировано появление на свет 334 детей. 164 из них это мальчики, а 170 – девочки.

Не забыли специалисты управления составить и традиционный рейтинг самых популярных, а также редких имен, которыми казанцы нарекли своих новорожденных детей на прошлой неделе.

Так, чаще всего их называли: Ясмина, Таисия, Вероника, Амелия, Тимур, Амир, София, Алиса, Лев, Мар и Самир.

В список же самых редких имен в этот раз попали: Кадрия, Марс, Саян, Эсма, Асель, Рухия, Алеся, Корней и Сафина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Марий Эл пенсионер на иномарке насмерть сбил велосипедиста
Марс, Эсма и Корней: как еще называли на прошлой неделе казанцы своих детей
На жителя Татарстана завели уголовное дело о посредничестве во взятке сотрудникам Газпрома
В Казани заработали семь станций проката самокатов
На дорогах Казани установят еще почти 500 камер видеонаблюдения
Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%
Прокурор Татарстана Илдус Нафиков лично проверит больницы в Набережных Челнах
Центр гигиены и эпидемиологии Татарстана «потерял» более 4 миллионов рублей
Вице-премьером Дагестана стал экс-замминистра экономики Татарстана Инсаф Хайруллин
В Марий Эл водитель трактора скрылся после смертельного наезда на 9-летнего мальчика
Никакой массовой вырубки деревьев в чебоксарском парке «Амазония» не будет
В Татарстане во время пожара в бане погиб мужчина
Диагноз - халатность: в Татарстане возбудили уголовное дело после смерти пациента
Большие и Малые Дербышки на сутки оставят без воды
В Татарстане экс-сожитель пытался похитить подругу
ВТБ Private banking: у российского рынка ценных бумаг большой потенциал для восстановления
УНИКС расстался с Лиходеем и вернул Антипова
Для поисково-спасательной службы Чувашии купили три новые аэролодки
ВТБ и Mastercard предлагают оплачивать покупки умным браслетом Mi Smart Band 4 NFC
В Чувашии впервые за последние 34 года заметили шилоклювку
Из-за крестного хода в Казани перекроют движение на 13 улицах
В Чувашии кроссовер "подскользнулся" на пролитой солярке и перевернулся в кювет
С территории пилорамы два рабочих украли наковальню
С начала года казанцы потеряли 7 миллионов рублей, доверившись дистанционным мошенникам
В Йошкар-Оле пропал 35-летний Роман Клочан
В Чувашии лоб в лоб столкнулись легковушки, погибли два пассажира