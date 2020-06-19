В Казани заработали семь станций проката самокатов

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:39:19+03:00

Воспользоваться их услугами можно буде вплоть до 30 сентября

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В Вахитовском и Ново-Савиновском районах столицы Татарстана свою работу начали семь станций по прокату самокатов.

Они расположены по следующим адресам: улица Кремлевская, 2 и 37, улица Татарстан, 1, улица Пушкина, 5, улица Ершова, 1в, площадь Свободы, проспект Ямашева, 46.

- Для того чтобы взять напрокат самокат, необходимо скачать приложение Samocat Sharing. На один номер телефона можно арендовать до 4 самокатов и сдать их потом на любой станции, указанной в приложении, - сообщает Комитет по транспорту Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU