В Казани заработали семь станций проката самокатов
Воспользоваться их услугами можно буде вплоть до 30 сентября
Фото: Комитет по транспорту Казани
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В Вахитовском и Ново-Савиновском районах столицы Татарстана свою работу начали семь станций по прокату самокатов.
Они расположены по следующим адресам: улица Кремлевская, 2 и 37, улица Татарстан, 1, улица Пушкина, 5, улица Ершова, 1в, площадь Свободы, проспект Ямашева, 46.
- Для того чтобы взять напрокат самокат, необходимо скачать приложение Samocat Sharing. На один номер телефона можно арендовать до 4 самокатов и сдать их потом на любой станции, указанной в приложении, - сообщает Комитет по транспорту Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU