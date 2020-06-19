2020-06-19T13:56:00+03:00
Экономика

Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%

Поделиться:
Изменить размер текста:

Число открытых в ВТБ новых депозитов в мае выросло на 40% по сравнению с апрелем и составило более 160 тысяч штук. Объем размещенных только новыми клиентами вкладов вырос по сравнению с апрелем на 73% – до 32 млрд рублей. При этом 85% всех средств клиенты вносили в российской валюте.

- Несмотря на «короткий» месяц с большим количеством нерабочих дней общий объем размещенных средств на срочных вкладах составил более 180 млрд рублей – это на 25% больше, чем в апреле. Таким образом, мы можем говорить о возвращении спроса на сберегательные продукты на уровень до пандемии. На это повлияло частичное открытие офисов и ослабление ограничений по самоизоляции в ряде регионов. Но в продолжение тенденции, начавшейся в апреле, вкладчики по-прежнему предпочитали держать деньги «под рукой» – на более коротких рублевых депозитах, – говорит начальник управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина.

В мае также на 20% увеличился объем средств, которые клиенты ВТБ переразместили на рублевых вкладах банка, по сравнению с мартом и апрелем.

- Все эти цифры могут говорить о том, что клиенты постепенно возвращаются к более активному сберегательному поведению, - отмечает Мария Воронина.

Более 70% всех депозитов в мае было открыто онлайн, хотя часть клиентов продолжали обращаться в дежурные отделения банка. Активнее всего это делали жители столичного региона – Москвы и области, на втором месте – Санкт-Петербург, на третьем – Самарская и Тульская области. На эти пять регионов пришлось порядка 45% всех открытых в отделениях депозитов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Марий Эл пенсионер на иномарке насмерть сбил велосипедиста
Марс, Эсма и Корней: как еще называли на прошлой неделе казанцы своих детей
На жителя Татарстана завели уголовное дело о посредничестве во взятке сотрудникам Газпрома
В Казани заработали семь станций проката самокатов
На дорогах Казани установят еще почти 500 камер видеонаблюдения
Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%
Прокурор Татарстана Илдус Нафиков лично проверит больницы в Набережных Челнах
Центр гигиены и эпидемиологии Татарстана «потерял» более 4 миллионов рублей
Вице-премьером Дагестана стал экс-замминистра экономики Татарстана Инсаф Хайруллин
В Марий Эл водитель трактора скрылся после смертельного наезда на 9-летнего мальчика
Никакой массовой вырубки деревьев в чебоксарском парке «Амазония» не будет
В Татарстане во время пожара в бане погиб мужчина
Диагноз - халатность: в Татарстане возбудили уголовное дело после смерти пациента
Большие и Малые Дербышки на сутки оставят без воды
В Татарстане экс-сожитель пытался похитить подругу
ВТБ Private banking: у российского рынка ценных бумаг большой потенциал для восстановления
УНИКС расстался с Лиходеем и вернул Антипова
Для поисково-спасательной службы Чувашии купили три новые аэролодки
ВТБ и Mastercard предлагают оплачивать покупки умным браслетом Mi Smart Band 4 NFC
В Чувашии впервые за последние 34 года заметили шилоклювку
Из-за крестного хода в Казани перекроют движение на 13 улицах
В Чувашии кроссовер "подскользнулся" на пролитой солярке и перевернулся в кювет
С территории пилорамы два рабочих украли наковальню
С начала года казанцы потеряли 7 миллионов рублей, доверившись дистанционным мошенникам
В Йошкар-Оле пропал 35-летний Роман Клочан
В Чувашии лоб в лоб столкнулись легковушки, погибли два пассажира