2020-06-19T13:49:08+03:00
Общество

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков лично проверит больницы в Набережных Челнах

Глава надзорного ведомства республики проведет прием в татарстанском автограде
Лика ИСАЕВА
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Фото: прокуратура ТатарстанаФото: прокуратура Татарстана
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Прокурор Татарстана Илдус Нафиков запланировал на понедельник, 22 июня, визит а Набережные Челны. Вояж главы надзорного ведомства связан с волной жалоб на медицинское обслуживание в татарстанском автограде.

Жалуются как пациенты - на качество или отсутствие медицинской помощи, так и сами медики - их не обеспечивают индивидуальной защитой, не выплачивают надбавки за работу с коронавирусными пациентами.

Компанию Илдусу Нафикову составит министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Он присоединится во время встречи с медработниками.

Расписание личного приема:

- с 10:00 до 11:00 состоится приём медработников по вопросам соблюдения их прав;

- с 14:00 до 16:00 состоится прием граждан по общим вопросам.

Приём будет проходить в здании администрации Набережных Челнов по адресу: проспект Хасана Туфана, д. 23.

Предварительная запись по телефонам: 8(8552) 52-31-82, +79053734410 (контактное лицо - Азаматов Игорь Фаридович).

Напомним, что из-за большого количества заболевших covid-19 в Набережных Челнах часть пациентов отправляют в Елабугу, а смерть 72-летнего пациента в инфекционной больнице стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье "Халатность".

ИСТОЧНИК KP.RU

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