2020-06-19T14:27:57+03:00
Общество

На дорогах Казани установят еще почти 500 камер видеонаблюдения

На них собираются потратить 23,8 миллиона рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Стало известно, что в 2020 году на дорогах Казани установят и введут в эксплуатацию еще 482 камеры видеонаблюдения разного типа. При этом они не будут автоматически фиксировать нарушения Правил дорожного движения. На это собираются потратить 23,8 миллиона рублей.

Подрядчик должен будет выполнить работы до 1 декабря текущего года. Он установит камеры на выездах из города, транспортных развязках, автодорогах и пешеходных переходах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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