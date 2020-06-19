2020-06-19T17:55:32+03:00
Происшествия

В Чувашии в убийстве пенсионера молотком подозревают любовника его внучки

Задержанный уже рассказал о том, как все произошло
Лика ИСАЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Тело 74-летнего жителя деревни Чагаси Канашского района Чувашии с разбитой головой обнаружили поздно ночью 16 июня прямо во дворе его дома. Рядом лежал молоток. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство",

Вскоре правоохранители вышли на след подозреваемого и задержали. им оказался 22-летний любовник внучки убитого пенсионера.

Парень не стал отпираться и рассказал как все было. По его словам, в тот вечер он выпил в гостях и пьяным пошел к своей избраннице. Во дворе подозреваемый и встретил пенсионера. Последний, к слову, так же был пьян. Хозяин и нежданный гость поссорились. В ходе конфликта, по версии следствия, парень схватил молоток и забил им пенсионера насмерть.

- На время следствия задержанный заключен под стражу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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