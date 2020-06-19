В Татарстане во время пожара в бане погиб мужчина

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:18:18+03:00

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Бревенчатая баня в частном доме на улице Советской в селе Малые Кабаны Лаишевского района республики загорела в 9.38 в четверг, 18 июня. Вместе с баней загорелся и одноэтажный дощатый пристрой, общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Спасателей вызвали соседи, увидев черный дым над баней 48-летнего соседа. Самого его обнаружили внутри бани. Спасти его медики уже не смогли - он получил ожоги и отравление продуктами горения.

- Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU