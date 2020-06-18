В Татарстане экс-сожитель пытался похитить подругу

18 Июнь 2020 2020-06-18T20:33:54+03:00

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Жительница села Новое Алимово Актанышского района республики ночью 17 июня стала свидетельницей преступления. На ее глазах пьяный 23-летний местный житель затащил к себе домой 28-летнюю соседку, угрожая ей каким-то предметом. Свидетельница позвала на помощь еще одного прохожего, и им удалось освободить похищенную. В этот момент злоумышленник уже пытался связать ней руки.

- По данном факту возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека с применением предметов, используемых в качестве оружия", - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Выяснились подробности произошедшего. Оказалось, что девушка и похититель некоторое время назад встречались, но мужчина однажды напал на нее и избил, угрожая убить. Потерпевшая написала заявление в полицию, и там в отношении экс-возлюбленного возбудили два уголовных дела: "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "Угроза убийством". Днем в день нападения ему предъявили обвинения, и вечером он, выпив и схватив загнутый гвоздь, пошел выяснять отношение к соседке-возлюбленной.

ИСТОЧНИК KP.RU