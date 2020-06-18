С начала года казанцы потеряли 7 миллионов рублей, доверившись дистанционным мошенникам

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:37:35+03:00

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За пять месяцев текущего года в Казани выявлено уже 1,8 тысяч фактов дистанционного мошенничества. Общая сумма ущерба, которые нанесли мошенники составила более 7 миллионов рублей. Об этом сегодня, 18 июня, журналистам рассказал врио начальника участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних УМВД города – капитан полиции Рауф Низамов.

Низамов объяснил, что чаще всего мошенники используют для своих преступлений интернет и сотовую связь. Их жертвами становятся не только пенсионеры, но также люди среднего возраста и даже молодежь. С начала года казанцев 928 раз обманывали лже-сотрудники служб безопасности банков.

Отметим, что за аналогичный период 2019 года было зарегистрировано 1,3 тысячи фактов дистанционного мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU