2020-06-18T17:49:57+03:00
Общество

Из-за крестного хода в Казани перекроют движение на 13 улицах

Это произойдет 21 июля
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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21 июля в столице Татарстана пройдет крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери – от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. В связи с этим на центральных улицах города 20 и 21 июля будут ограничены движение и стоянка транспортных средств.

С 20.00 20 июля до 13.00 21 июля будут ограничены движение и стоянка транспорта по проезжей части улицы Миславского – на участке от улицы Карла Маркса до улицы Большая Красная.

21 июля с 10.00 до 13.00 будут ограничены движение и стоянка транспорта по проезжей части:

улица Кремлевская – на участке от улицы Чернышевского до площади Первого Мая;

улица Профсоюзная – на участке от улицы Чернышевского до улицы Ташаяк;

съезда с площади Первого Мая – на участке от улицы Кремлевская до улицы Право-Булачная;

улица Баумана – на участке от улицы Профсоюзная до улицы Батурина;

съезда с площади Тысячелетия на улицы Батурина;

съезда с улицы Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;

улица Батурина – на участке от Кремлевской транспортной дамбы до улицы Дзержинского;

улица Большая Красная – на участке от улицы Япеева до улицы Батурина;

улица Карла Маркса – на участке от улицы Батурина до улицы Япеева;

улица Япеева – на участке от улицы Дзержинского до улицы Большая Красная (при необходимости);

улица Миславского (на участке от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского).

ИСТОЧНИК KP.RU

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