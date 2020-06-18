2020-06-18T15:07:18+03:00
Происшествия

В Чувашии лоб в лоб столкнулись легковушки, погибли два пассажира

Авария произошла в зоне действия знака "Обгон запрещен"
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места аварииС места аварииФото: МВД по Чувашской Республике
Изменить размер текста:

Страшная авария произошла в четверг, 18 июня, в 00.05 на 31 километре трассы Цивильск-Ульяновск между селом Шибылги и деревней Атнашево в Цивильском районе республики. Как сообщили в Госавтоинспекции Чувашии, авария произошла из-за грубого нарушения ПДД одним из водителей - он грубо нарушил правила дорожного движения. По предварительным данным, водитель отечественной "Лады Ларгус", на которой не было госномеров, превысил безопасную скорость и зоне действия дорожного знака совершал обгон впереди идущего транспорта. В процессе обгона он выехал на встречку и лоб в лоб врезался в Fiat Albea, с госномерами Татарстана.

"Лада Ларгус" после столкновения Фото: МВД по Чувашской Республике

"Лада Ларгус" после столкновенияФото: МВД по Чувашской Республике

В этой аварии на месте столкновения погибли пассажиры иномарки - 20-летняя девушка и 31-летний мужчина. Оба водителя госпитализированы с тяжелыми травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии лоб в лоб столкнулись легковушки, погибли два пассажира
В Казани без осадков и до 24 градусов тепла
В Чувашии тракторист сбежал, после того, как утопил трактор
Парад Победы 2020 в Казани: Какие улицы перекроют для подготовки к праздничному шествию
В Ульяновске спасатели помогли женщине, которая пострадала в ДТП
В Казани временно перекроют движение по двум улицам
"Все будет зависеть от качества людей, выходящих на замену": Слуцкий высказался о рестарте Премьер-Лиги
Амбассадоры СамГУПС привлекут в вуз талантливую молодежь
Глава исполкома Нижнекамска Денис Баландин покинул пост по собственному желанию
Вместо обсервации самоизоляция: прибывших из заграницы в Татарстан больше не будут отправлять на карантин
Чувашия вошла в топ-10 самых коррупционных регионов России
В Чувашии нашли живым пропавшего Михаила Пудовкина
В Марий Эл по факту гибели детей на плоту возбудили уголовное дело
В Чувашии развернули почти 300 дополнительных новых коек для больных с коронавирусом
В конце июня 2020 из Казани запустят поезда в Адлер и Санкт-Петербург
ВТБ выдал свыше 34 млрд рублей в рамках ипотеки под 6,5%
Забил насмерть табуреткой: жителя Казани обвиняют в убийстве приятеля
В Чувашии рецидивист напал на полицейского и был приговорен к колонии строгого режима
ВТБ Капитал Инвестиции: дивидендная доходность российских бумаг остается одной из самых высоких в мире
Где именно 18 июня в казанском поселке Юдино на день отключат воду
В Татарстане экс-чиновника филиала «Почта России» будут судить за «откаты»