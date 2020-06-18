В Чувашии лоб в лоб столкнулись легковушки, погибли два пассажира

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:07:18+03:00

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Страшная авария произошла в четверг, 18 июня, в 00.05 на 31 километре трассы Цивильск-Ульяновск между селом Шибылги и деревней Атнашево в Цивильском районе республики. Как сообщили в Госавтоинспекции Чувашии, авария произошла из-за грубого нарушения ПДД одним из водителей - он грубо нарушил правила дорожного движения. По предварительным данным, водитель отечественной "Лады Ларгус", на которой не было госномеров, превысил безопасную скорость и зоне действия дорожного знака совершал обгон впереди идущего транспорта. В процессе обгона он выехал на встречку и лоб в лоб врезался в Fiat Albea, с госномерами Татарстана.

"Лада Ларгус" после столкновенияФото: МВД по Чувашской Республике

В этой аварии на месте столкновения погибли пассажиры иномарки - 20-летняя девушка и 31-летний мужчина. Оба водителя госпитализированы с тяжелыми травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU