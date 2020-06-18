2020-06-18T17:33:11+03:00
Происшествия

В Чувашии кроссовер "подскользнулся" на пролитой солярке и перевернулся в кювет

В аварии пострадала пассажирка Volkswagen Tiguan
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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Авария с участием двух автомобилей - большегруза SHACMAN и кроссовера Volkswagen Tiguan произошла в четверг, 18 июня, в 9.10 на Восточном подъезде к Чебоксарам. По предварительным данным, во время движения после моста ГЭС большегруз наехал на металлический предмет на дороге, и он пропорол ему топливный бак. После этого на дорогу вылилась солярка.

Пострадала пассажирка Фото: МВД по Чувашской Республике

Пострадала пассажиркаФото: МВД по Чувашской Республике

На скользком дорожном полотне "подскользнулась" и вылетела в кювет иномарка - кроссовер Volkswagen Tiguan: водитель потерял управление и перевернулся. В аварии пострадала пассажирка, которая получила травмы различной степени тяжести. Она госпитализирована.

Засыпают разлившуюся солярку Фото: МВД по Чувашской Республике

Засыпают разлившуюся соляркуФото: МВД по Чувашской Республике

- Сотрудниками Госавтоинспекции организована работа по восстановлению движения на данном участке дороги, - сообщили в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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