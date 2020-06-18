С территории пилорамы два рабочих украли наковальню

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:49:19+03:00

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В полицию обратился индивидуальный предприниматель, который рассказал о хищении у него с предприятия металлической кузнечной наковальни стоимостью 18 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали двоих жителей Ульяновской области.

- Полицейские предварительно установили, что мужчины работали на данном предприятии разнорабочими. В вечернее время они похитили из помещения пилорамы наковальню и сдали ее в пункт приема металла, выручив за похищенное 1000 рублей, - сообщили в пресс-службе МВД Ульяновской области.

В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU