С территории пилорамы два рабочих украли наковальню
В полицию обратился индивидуальный предприниматель, который рассказал о хищении у него с предприятия металлической кузнечной наковальни стоимостью 18 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали двоих жителей Ульяновской области.
- Полицейские предварительно установили, что мужчины работали на данном предприятии разнорабочими. В вечернее время они похитили из помещения пилорамы наковальню и сдали ее в пункт приема металла, выручив за похищенное 1000 рублей, - сообщили в пресс-службе МВД Ульяновской области.
В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU