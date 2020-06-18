2020-06-18T16:49:19+03:00
Общество

С территории пилорамы два рабочих украли наковальню

Ее мужчины сдали в пункт приема металлолома
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

В полицию обратился индивидуальный предприниматель, который рассказал о хищении у него с предприятия металлической кузнечной наковальни стоимостью 18 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали двоих жителей Ульяновской области.

- Полицейские предварительно установили, что мужчины работали на данном предприятии разнорабочими. В вечернее время они похитили из помещения пилорамы наковальню и сдали ее в пункт приема металла, выручив за похищенное 1000 рублей, - сообщили в пресс-службе МВД Ульяновской области.

В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Большие и Малые Дербышки на сутки оставят без воды
В Татарстане экс-сожитель пытался похитить подругу
ВТБ Private banking: у российского рынка ценных бумаг большой потенциал для восстановления
УНИКС расстался с Лиходеем и вернул Антипова
Для поисково-спасательной службы Чувашии купили три новые аэролодки
ВТБ и Mastercard предлагают оплачивать покупки умным браслетом Mi Smart Band 4 NFC
В Чувашии впервые за последние 34 года заметили шилоклювку
Из-за крестного хода в Казани перекроют движение на 13 улицах
В Чувашии кроссовер "подскользнулся" на пролитой солярке и перевернулся в кювет
С территории пилорамы два рабочих украли наковальню
С начала года казанцы потеряли 7 миллионов рублей, доверившись дистанционным мошенникам
В Йошкар-Оле пропал 35-летний Роман Клочан
В Чувашии лоб в лоб столкнулись легковушки, погибли два пассажира