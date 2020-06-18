В Чувашии тракторист сбежал, после того, как утопил трактор
Сообщение о том, что возле села Аксарино Марпосадского района республики с дамбы в пруд упал трактор, поступило в Чувашскую поисково-спасательную службу в среду, 17 июня, в 15.28. Местные жители, обнаружив тяжелую технику в воде, предположили, что сам тракторист не смог выбраться и утонул.
На место приехала дежурная группа спасателей. Водолазы обследовали пруд, разыскивая тело тракториста.
Поиски велись водолазами. Чувашская поисково-спасательная службаФото: Из материалов пресс-службы
Сам трактор вытащили сельские жители. Розыски оказались безуспешными.
Односельчане вытащили трактор. Чувашская поисково-спасательная службаФото: Из материалов пресс-службы
Позже выяснилось, что мужчине удалось выбраться из затопленного трактора, но он испугался и сбежал домой.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»