2020-06-18T20:56:09+03:00
Общество

Большие и Малые Дербышки на сутки оставят без воды

Это связано с работами на сетях водопровода
Владимир КРУПСКИЙ
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Воды не будет и на трех улицах в поселке Дербышки.Воды не будет и на трех улицах в поселке Дербышки.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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19 июня в домах казанских поселков Большие и Малые Дербышки, а также частично в поселке Дербышки временно не будет воды. Это связано с работами на сетях водопровода.

Водоснабжение будет прекращено с 9.00 19 июня до 6.00 20 июня во всех домах поселков Малые и Большие Дербышки. В поселке Дербышки отключение затронет дома по улицам Липатова, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 9/28, Советская, 20, 22, 22а, 25, 27, Энтузиастов, 1, 2.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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