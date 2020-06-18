2020-06-18T18:20:30+03:00
Общество

В Чувашии впервые за последние 34 года заметили шилоклювку

Эта птица преимущественно обитает в степных и полупустынных зонах Евразии и Африки
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Геннадий ИсаковФото: Геннадий Исаков
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Накануне в южной части Чувашии во время учета водоплавающих и околоводных птиц была встречена шилоклювка. Черно-белый крупный кулик с изогнутым вверх клювом не появлялся в регионе последние 34 года. Дело в том, что он преимущественно обитает в степных и полупустынных зонах Евразии и Африки.

- В России шилоклювка встречается редко, поэтому включена в Красную книгу Российской Федерации. Ближайшие от Чувашии места гнездования вида расположены в Предкавказье и Прикаспийской низменности, - отмечают в Дирекции по охране животного мира и ООПТ Минприроды региона.

Шилоклювку в Чувашии встретили кандидат биологических наук Геннадий Исаков и орнитолог Александр Яковлев.

- В этом году это не первая интересная встреча южных видов в нашем регионе. В апреле был отмечен залет караваек, в мае – огаря. Кроме южных видов этой весной встречены и редкие северные виды, например, краснозобая казарка и чернозобая гагара, которые включены в Красную книгу России, - заметил Исаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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