"Все будет зависеть от качества людей, выходящих на замену": Слуцкий высказался о рестарте Премьер-Лиги

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:28:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Футболисты «Рубина» продолжают подготовку к возобновлению чемпионата. Уже 20 июня казанцы на выезде сыграет с «Уралом». Наставник «Рубина» Леонид Слуцкийрассказал, в каком состоянии команда подходит к рестарту сезона.

- Всегда очень сложно после такой длинной паузы говорить о том, готов ты или нет, потому что тебе может казаться, что готов, а фактически получится, что ты не готов. Когда мы говорим о нормальной предсезонной подготовке, то мы говорим о том, все ли выполнено. Мы можем оценить качество контрольных поединков, которые были проведены. Здесь, все-таки, все было достаточно специфично. Мой прогноз на оставшуюся часть чемпионата: практически все будет зависеть от качества замен. Каждая команда имеет возможность выпускать пять свежих футболистов на футбольное поле. Я думаю, что почти все команды будут пользоваться этой возможностью. В первых играх это будет необходимо, потому что просто очень сложно держать игровой тонус после такой длинной паузы. В последующих матчах это будет необходимо, потому что мы будет играть в очень жёстком игровом микроцикле. Плюс уже будут наслаиваться какие-то травмы, дисквалифиции у всех команд. Поэтому я уверен, что начиная с первой игры и продолжая по ходу оставшихся матчей все будет зависеть от качества людей, выходящих на замену, - рассказал Слуцкий.

Напомним, что Леонид Слуцкий возглавил казанский «Рубин» в декабре 2019 года. Пока под его руководством команда провела всего 3 игры и набрала 4 очка. Затем чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление сезона намечено на 19 июня. «Рубин» свой первый матч проведет 20 июня на выезде против «Урала». На данный момент в активе казанского клуба 23 очка в 22 матчах.

ИСТОЧНИК KP.RU