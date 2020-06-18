Амбассадоры СамГУПС привлекут в вуз талантливую молодежь

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:01:58+03:00

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В Самарском государственном университете путей сообщения стартовал масштабный профориентационный проект «Амбассадоры СамГУПС». Впервые в привлечении школьников в вуз задействовано около 70 наиболее активных студентов университета разных факультетов. Послы выходят на онлайн-связь с выпускниками школ в 10 регионах Приволжского федерального округа, где расположены филиалы транспортного вуза.

По словам ректора СамГУПС Ивана Андрончева, основная задача послов университета - рассказывать школьникам и родителям о транспортном вузе, его традициях, образовательных возможностях и перспективах работы в компании РЖД после обучения. Кроме того, послы-студенты на одной волне со школьниками смогут более доходчиво рассказать ребятам из других регионов о достопримечательностях Самары и Самарской области.

- Официальные представители вуза - это наиболее продвинутые, активные студенты, которые смогут найти подход к ребятам, помочь им определиться с выбором учебного заведения, - отметил Иван Андрончев.

Для этого каждый посол изучил брошюру «Амбассадор СамГУПС», подготовленную в вузе. Задача - рассказать не только о транспортных специальностях, но и о новых направлениях подготовки и образовательных программах вуза. Например, о возможности участвовать в проектах по направлениям научно-исследовательской деятельности на базе НИИ «Человек», «Космос», «Транспорт», «Энергия» и «Город». В каждом направлении будущий студент сможет закрепить свои знания и развить навыки исследователя.

Как рассказал куратор проекта, председатель первичной профсоюзной организации студентов СамГУПС Алексей Новосёлов, в апреле-мае студенты-амбассадоры прослушали онлайн курсы по эффективной коммуникации, изучили методические материалы по исследовательской деятельности вуза и корпоративным компетенциям студентов СамГУПС. Новое направление в работе университета связано с эпидемиологической ситуацией в стране и мире. Переход на дистанционные формы обучения и общения заставил по-другому взглянуть и на профориентационную работу среди школьников.

До объявления ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, встречи с выпускниками школ и их родителями проводились очно непосредственно в школах и на площадках вуза. Ребята знакомились с учебными корпусами, лабораториями, преподавателями и специальностями транспортного образования. Теперь ситуация потребовала новых форм и подходов к презентации вуза для школьников.

С начала года (до объявления режима самоизоляции) в СамГУПС ежемесячно проходили «Дни открытых дверей», занятия для школьников в рамках проекта «Университетские субботы», различные олимпиады для старшеклассников. Например, в марте на площадке университета проходил региональный этап предметной олимпиады «Паруса надежды» для учеников Самарской, Ульяновской и Челябинской областей. Участники олимпиады заполнили анкеты и указали свои контакты (телефон, электронную почту) для обратной связи.

В конце апреля в социальной сети «ВКонтакте» состоялась онлайн-трансляция «День открытых дверей СамГУПС». В дистанционном общении с преподавателями и руководством вуза приняли участие около 300 школьников и родителей, саму трансляцию посмотрели свыше 7 тыс. человек. Многие из них оставили адреса личных страниц в соцсетях, чтобы получить более развернутую информацию о вузе. Теперь послы СамГУПС выходят на связь с потенциальными абитуриентами, чтобы не только закрепить интерес к транспортному университету, но и привлечь в вуз талантливую, активную молодежь.

На минувшей неделе первый амбассадор СамГУПС Диана Чикалкина вышла на онлайн-связь со школьницей из Пензы Дарьей Барашкиной.

Диана - студентка 3 курса факультета «Системы организации движения поездов». Она член студенческого профкома, участвует в организации различных студенческих мероприятий. Кроме того, Диана Чикалкина является командиром отряда проводников СамГУПС «СКНБ». Уже два лета Диана путешествует по стране, осваивая дополнительную рабочую профессию. Побывала в Новороссийске, Адлере и Москве. Массой впечатлений от учебы в вузе готова поделиться с будущими абитуриентами.

Ее визави - Дарья Барашкина - окончила лицей № 55 (Пенза) и планирует поступать в СамГУПС. В этом году Дарья участвовала в университетской олимпиаде для школьников «Экспресс надежды» в заочном этапе, оставила свой телефон для связи с организаторами олимпиады и была готова к общению с послами СамГУПС.

В ходе беседы с будущим абитуриентом Диана Чикалкина рассказала о культурной и профсоюзной жизни студентов, об участии студентов СамГУПС в российских и международных образовательных и творческих конкурсах.

Проект «Амбассадоры СамГУПС» рассчитан не только на период приемной кампании 2020 года (июнь-август), но и будет работать в вузе на постоянной основе.