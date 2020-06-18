Вместо обсервации самоизоляция: прибывших из заграницы в Татарстан больше не будут отправлять на карантин

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:56:53+03:00

С четверга, 18 июня, в силу вступают новые изменения режима самоизоляции в республике. Фото: Иван ВИСЛОВ

Новые послабления режима, введенного из-за пандемии коронавируса, начинают действовать уже с 18 июня

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С четверга, 18 июня, в Татарстане в силу вступает новые послабления режима, введенного из-за пандемии коронавирсуа. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, люди, которые будут возвращаться в регион из заграницы больше не будут содержаться в обсервациях. Вместо обязательного карантина им разрешено провести положенные 14 дней в самоизоляции.

Кроме того, государственным органам разрешили проведение мероприятий с соблюдением мер безопасности во время пандемии коронавируса.

А с 22 июня в Татарстане должна возобновиться работа центров реабилитации инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями, а также социально-реабилитационных отделений комплексных центров соцобслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU