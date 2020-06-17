В Марий Эл по факту гибели детей на плоту возбудили уголовное дело

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:47:11+03:00

В настоящее проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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«Причинение смерти по неосторожности двум лицам» - по этой статье было возбуждено уголовное дело по факту гибели детей в Куженерском районе Марий Эл.

Там в одной из деревень два 12-летних мальчика решили на плоту покататься по местному пруду. Самодельное судно в один из моментов перевернулось, и дети оказались в воде. Выбраться на берег они не смогли – мальчики утонули.

- В настоящее проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU