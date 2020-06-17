В конце июня 2020 из Казани запустят поезда в Адлер и Санкт-Петербург

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:18:03+03:00

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На Горьковской железной дороге возобновляется курсирование ряда поездов дальнего следования. Такое решение было принято из-за роста пассажиропотока. Последний увеличился в связи с поэтапным снятием в ряде регионов России ограничений, которые были введены по причине пандемии коронавируса.

Так, в конце июня 2020 года начнет ходить поезд №375/117 сообщением Казань – Пенза – Адлер, а также №133/134 сообщением Казань – Санкт-Петербург и №133/683 сообщением Чебоксары – Санкт-Петербург.

Билеты на них можно купить, как и обычно - в железнодорожных кассах дальнего следования или с помощью терминалов на вокзалах.

ИСТОЧНИК KP.RU