2020-06-17T17:18:03+03:00
Общество

В конце июня 2020 из Казани запустят поезда в Адлер и Санкт-Петербург

Составы снова выйдут на маршруты из-за снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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На Горьковской железной дороге возобновляется курсирование ряда поездов дальнего следования. Такое решение было принято из-за роста пассажиропотока. Последний увеличился в связи с поэтапным снятием в ряде регионов России ограничений, которые были введены по причине пандемии коронавируса.

Так, в конце июня 2020 года начнет ходить поезд №375/117 сообщением КазаньПензаАдлер, а также №133/134 сообщением Казань – Санкт-Петербург и №133/683 сообщением Чебоксары – Санкт-Петербург.

Билеты на них можно купить, как и обычно - в железнодорожных кассах дальнего следования или с помощью терминалов на вокзалах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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