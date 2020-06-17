Забил насмерть табуреткой: жителя Казани обвиняют в убийстве приятеля

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:46:04+03:00

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В отношении 33-летнего жителя Казани возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Было установлено, что 15 июня этого года мужчина пришел в гости к 43-летнему приятелю, который проживал в одном из домов на улице Давликеевская столицы Татарстана. Гость и хозяин вместе выпивали. Во время застолья между ними вспыхнула пьяная ссора. В ходе конфликта, по версии следствия, обвиняемый схватил табуретку и нанес ею потерпевшему более 40 ударов, в том числе и по голове. Последний от полученных травм скончался на месте преступления.

- Свою вину задержанный признал, но только частично. Сейчас он находится под стражей, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU