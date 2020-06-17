В Чувашии рецидивист напал на полицейского и был приговорен к колонии строгого режима

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:03:31+03:00

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60-летнего жителя поселка Кугеси Чебоксарского района признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Как было доказано в суде, 18 января этого года полицейские вывели мужчину пьяным из местного магазина и отвезли в районный отдел МВД. Задержанный за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения мужчина был явно недоволен действиями стражей порядка.

Мужчина вел себя агрессивно и на требования прекратить нарушать порядок никак не реагировал. Мало того, он ударил рукой в лицо одного из полицейских. Тогда на буйного задержанного надели наручники. По факту нападения на правоохранителя было возбуждено уголовное дело.

- В итоге суд приговорил мужчину к 2 годам колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Столь суровый приговор обусловлен тем, что напавший на полицейского имел две непогашенные судимости, а значит является рецидивистом. Всего же мужчина в местах лишения свободы провел около 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU