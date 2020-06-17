В Чувашии рецидивист напал на полицейского и был приговорен к колонии строгого режима
60-летнего жителя поселка Кугеси Чебоксарского района признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.
Как было доказано в суде, 18 января этого года полицейские вывели мужчину пьяным из местного магазина и отвезли в районный отдел МВД. Задержанный за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения мужчина был явно недоволен действиями стражей порядка.
Мужчина вел себя агрессивно и на требования прекратить нарушать порядок никак не реагировал. Мало того, он ударил рукой в лицо одного из полицейских. Тогда на буйного задержанного надели наручники. По факту нападения на правоохранителя было возбуждено уголовное дело.
- В итоге суд приговорил мужчину к 2 годам колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
Столь суровый приговор обусловлен тем, что напавший на полицейского имел две непогашенные судимости, а значит является рецидивистом. Всего же мужчина в местах лишения свободы провел около 30 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU