В Татарстане экс-чиновника филиала «Почта России» будут судить за «откаты»
Расследование завершено и в скором времени на скамье подсудимых окажется 39-летний уже бывший руководитель группы управления транспортом УФСП «Татарстан - почтасы» филиала ФГУП «Почта России».
Мужчину обвиняю по уголовной статье «получение взятки должностным лицом в крупном и особо крупном размере».
Как полагают следователи, занимая указанный пост чиновник получал от контрагентов «откаты» в 10% за помощь в заключении контрактов УФСП «Татарстан - почтасы». При этом суммы взяток были разные, в том числе до 1 миллиона рублей.
Так, оперативники подразделений экономической безопасности МВД Татарстана установили, что в 2016 году обвиняемый договорился с директором одной из фирм о подписании договора на поставку автомобильных покрышек на сумму в 3,3 миллиона рублей. Не забыл чиновник и про «откат» - 330 тысяч рублей.
Чтобы сделка не вызвала подозрений, директор фирмы предоставил от других подконтрольных ему организаций коммерческие предложения о поставке покрышек. Так, что видимость конкуренции была создана, правда, лишь на бумаге.
- Свою вину мужчина признал, но только частично. Сейчас он находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела завершено и все материалы переданы на рассмотрение суда, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
В Татарстане чиновника филиала «Почта России» задержали за «откаты».МВД по РТ
ИСТОЧНИК KP.RU