В Татарстане экс-чиновника филиала «Почта России» будут судить за «откаты»

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:36:49+03:00

Мужчина уже признал свою вину, но лишь частично. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Расследование завершено и в скором времени на скамье подсудимых окажется 39-летний уже бывший руководитель группы управления транспортом УФСП «Татарстан - почтасы» филиала ФГУП «Почта России».

Мужчину обвиняю по уголовной статье «получение взятки должностным лицом в крупном и особо крупном размере».

Как полагают следователи, занимая указанный пост чиновник получал от контрагентов «откаты» в 10% за помощь в заключении контрактов УФСП «Татарстан - почтасы». При этом суммы взяток были разные, в том числе до 1 миллиона рублей.

Так, оперативники подразделений экономической безопасности МВД Татарстана установили, что в 2016 году обвиняемый договорился с директором одной из фирм о подписании договора на поставку автомобильных покрышек на сумму в 3,3 миллиона рублей. Не забыл чиновник и про «откат» - 330 тысяч рублей.

Чтобы сделка не вызвала подозрений, директор фирмы предоставил от других подконтрольных ему организаций коммерческие предложения о поставке покрышек. Так, что видимость конкуренции была создана, правда, лишь на бумаге.

- Свою вину мужчина признал, но только частично. Сейчас он находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела завершено и все материалы переданы на рассмотрение суда, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/785467" frameborder="0"></iframe> В Татарстане чиновника филиала «Почта России» задержали за «откаты».МВД по РТ

ИСТОЧНИК KP.RU