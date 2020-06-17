2020-06-17T15:36:49+03:00
Происшествия

В Татарстане экс-чиновника филиала «Почта России» будут судить за «откаты»

По мнению правоохранителей, действия мужчины расцениваются как получение крупной взятки должностным лицом [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Мужчина уже признал свою вину, но лишь частично.Мужчина уже признал свою вину, но лишь частично.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Расследование завершено и в скором времени на скамье подсудимых окажется 39-летний уже бывший руководитель группы управления транспортом УФСП «Татарстан - почтасы» филиала ФГУП «Почта России».

Мужчину обвиняю по уголовной статье «получение взятки должностным лицом в крупном и особо крупном размере».

Как полагают следователи, занимая указанный пост чиновник получал от контрагентов «откаты» в 10% за помощь в заключении контрактов УФСП «Татарстан - почтасы». При этом суммы взяток были разные, в том числе до 1 миллиона рублей.

Так, оперативники подразделений экономической безопасности МВД Татарстана установили, что в 2016 году обвиняемый договорился с директором одной из фирм о подписании договора на поставку автомобильных покрышек на сумму в 3,3 миллиона рублей. Не забыл чиновник и про «откат» - 330 тысяч рублей.

Чтобы сделка не вызвала подозрений, директор фирмы предоставил от других подконтрольных ему организаций коммерческие предложения о поставке покрышек. Так, что видимость конкуренции была создана, правда, лишь на бумаге.

- Свою вину мужчина признал, но только частично. Сейчас он находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела завершено и все материалы переданы на рассмотрение суда, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

В Татарстане чиновника филиала «Почта России» задержали за «откаты».МВД по РТ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ Капитал Инвестиции: дивидендная доходность российских бумаг остается одной из самых высоких в мире
Где именно 18 июня в казанском поселке Юдино на день отключат воду
В Татарстане экс-чиновника филиала «Почта России» будут судить за «откаты»
УНИКС не долго был без Моргана: казанцы подписали американца из сборной Словении
ВТБ в Татарстане подписал соглашения под 2% на сумму более 1 млрд рублей по программе поддержки бизнеса
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев о коронавирусе в городе: “Ситуация непростая”
Ушел в неизвестном направлении: в Чувашии пропал 69-летний мужчина
От осложнений после коронавируса скончался зам-начальника ГИБДД Набережных Челнов
В Чувашии нашли живым пропавшего Виталия Константинова
В Казани иномарка сбила 8-летнего велосипедиста-нарушителя
В Марий Эл на скорости "Лада Калина" сбила лося и перевернулась в кювете, водитель погиб
В Чебоксарах лихач без прав устроил аварию и вылетел из автомобиля
В Чувашии прекращено уголовное дело экс-полицейского, который устроил аварию с мотоблоком
В Ульяновске спасатели с помощью лопат вызволили из ямы собаку
В Йошкар-Оле грузовик скатился и прижал своего водителя к стене дома
В Марий Эл на пруду перевернулся плот: погибли двое детей
Проследил до квартиры и напал: жителя Чебоксарах будут судить за изнасилование школьницы
В Ульяновске после аварии с иномаркой в больнице скончался велосипедист-пенсионер
В Чувашии создадут карту грунтовых дорог
Билайн и владельцы недвижимости будут совместно развивать LTE сеть в Татарстане
"Сталкиваться с такими поступками жителей всегда очень обидно": в Казани на бульваре "Белые цветы" вандалы изрезали гамаки
В Набережных Челнах нашли живым пропавшего Анатолия Шубаева
Власти Казани приватизируют 2 открывашки, 37 ножей и 12 ванн