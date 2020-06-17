В Чувашии развернули почти 300 дополнительных новых коек для больных с коронавирусом

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:22:55+03:00

К аппаратам ИВЛ сейчас подключены 28 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всего для зараженных в стационарах региона подготовлены 1 955 мест

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В Чувашии развернули 292 дополнительные койки для лечения больных с коронавирусом: 40 - на базе Больницы скорой медицинской помощи Минздрава республики, 252 - в Новочебоксарской городской больнице. В итоге для зараженных в стационарах региона подготовлены 1 955 мест, 414 из которых сейчас свободны.

Вместе с тем в Чувашии имеются 283 обсервационные койки для граждан, которые возвращаются домой из заграницы. Свободными сейчас остаются 218 из них.

Известно, что с начала пандемии в республике выявлено уже 4259 случаев COVID-19. На данный момент 2 346 инфицированных выздоровели, 21 - скончался. К аппаратам искусственной вентиляции легких сейчас подключены 28 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU