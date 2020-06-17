2020-06-17T13:22:49+03:00
Экономика

ВТБ в Татарстане подписал соглашения под 2% на сумму более 1 млрд рублей по программе поддержки бизнеса

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ВТБ в Татарстане подписал 193 соглашения с компаниями региона на сумму более 1 млрд рублей по новой государственной программе поддержки занятости в рамках постановления Правительства РФ № 696. Одним из первых клиентов, получивших от банка кредитную поддержку в рамках программы, стала компания ООО «Агава» (сеть строительных гипермаркетов «Мегастрой»).

В рамках новой программы клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. В случае сохранения не менее 90% штата их работников государством будет погашено 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более – будет списано 50% долга и процентов по нему. Также при выполнении условий программы период отсрочки платежей может быть продлен. Заявки оформляются по упрощенному пакету документов.

Управляющий банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина:

«Спектр действия этой программы достаточно широкий и мы уже видим высокий спрос на нее. Льготные займы - это хорошая возможность для предприятий в текущих реалиях получить субсидию на выплату заработной платы сотрудникам или восстановление бизнеса. Также важно, что рассмотрение заявки происходит в течение одного рабочего дня при предоставлении упрощенного пакета документов».

Генеральный директор ООО «Агава» Дмитрий Бреев:

«В такой сложной ситуации нам важно не только сохранить коллектив и бизнес, но и поддержание высоких стандартов и качества обслуживания наших покупателей. Получение льготного займа по новой госпрограмме – это возможность снизить финансовую нагрузку. За кредитом обратились к нашему давнему партнеру ВТБ, где все было оформлено максимально оперативно».

Помимо компаний из перечня пострадавших отраслей и дополнительного перечня отраслей российской экономики, требующих поддержки для возобновления деятельности, которые утверждены в соответствующих постановлениях Правительства РФ, заемщиками по новой программе могут также стать компании из реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих поддержку с учетом введения ограничительных мер в связи с распространением COVID-19.

Кредиты предоставляются в рамках Постановления Правительства РФ № 696. Заемные средства можно направить на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ поддержки. Финансирование по новой программе возможно на срок до 30 июня 2021 года.

Обратиться за кредитом по новой программе можно в контакт-центр ВТБ для предпринимателей по телефону 8(800) 200-77-99 или в отделения банка.

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ВТБ в Татарстане подписал соглашения под 2% на сумму более 1 млрд рублей по программе поддержки бизнеса
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