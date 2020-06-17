2020-06-17T14:27:16+03:00
Спорт

УНИКС не долго был без Моргана: казанцы подписали американца из сборной Словении

Джордан Морган пришел на замену однофамильцу Реймару
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: БК УНИКС.Фото: БК УНИКС.
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Казанский УНИКС подписал первого новичка в межсезонье. Контракт с клубом из Татарстана заключил американский центровой Джордан Морган. Соглашение будет действовать один год с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее баскетболист выступал в турецком чемпионате за «Пынар Каршияка». В среднем набирал 12,5 очков, 7,4 подборов, 1,5 результативные передачи, 1 перехват. В регулярной части чемпионата команда «Каршияка» шла второй после несокрушимого «Анадолу Эфес».

В Кубке ФИБА – Европы центровой отметился 15,5 очками, 7 подборами, 0,9 результативными передачами. В турнире команда дошла до четвертьфинала.

Джордан является игроком сборной Словении, в составе которой сыграл в двух матчах. В игре против Венгрии он набрал 16 очков и 9 подборов, против Австрии – 19 очков, 7 подборов и 1 передача.

Кроме «Каршияки» Морган выступал за итальянский «Виртус Рома», французские «Хермине де Нантес Антик» и «Пари Левалуа», американский «Кантон Чардж», греческий «Кумис», словенскую «Олимпию» и турецкий «Банвит».

Отметим, что Джордан Морган заменил в команде своего однофамильца Реймара, который покинул стан казанского клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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