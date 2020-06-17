2020-06-17T10:16:07+03:00
Общество

В Чувашии нашли живым пропавшего Виталия Константинова

О судьбе 72-летнего мужчины не было ничего известно с 14 июня
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Чебоксарах завершились поиски 72-летнего Виталия Константинова. Напомним, мужчина, который нуждается в медицинской помощи, ушел из дома и пропал 14 июня. Родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Именно последние вечером 16 июня сообщили, что пенсионер найден живым. Где он находился несколько дней и почему не выходил на связь с близкими, не уточняется.

Напомним, в Чувашии до сих пор не нашли 64-летнюю Елизавету Яковлеву из СНТ "Дубрава" Чебоксарского района. Женщина пропала еще 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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