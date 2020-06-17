В Казани иномарка сбила 8-летнего велосипедиста-нарушителя
Наезд на восьмилетнего велосипедиста произошел вчера, 16 июня, в 10.20 в Московском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля "Дэу Матиз" во время поворота с улицы Короленко на улицу Воровского на зеленый сигнал светофора сбил мальчика на велосипеде.
Ребенка с травмой руки госпитализировали.
По предварительным данным, велосипедист выехал на дорогу на запрещающий красный сигнал светофора, сообщили в Госавтоинспекции Казани.
За прошедшие сутки в столице Татарстана зарегистрировано 152 ДТП, из них 4 происшествия с пострадавшими – 2 наезда на пешехода, наезд на велосипедиста и авария. В результате ДТП 2 пешехода, велосипедист и пассажир получили различные травмы
ИСТОЧНИК KP.RU
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