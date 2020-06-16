В Чувашии прекращено уголовное дело экс-полицейского, который устроил аварию с мотоблоком
В Янтиковском районе бывшего полицейского обвиняли в уголовном преступлении - нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Так, в суде было установлено, что 7 июля прошлого года тогда еще действующий полицейский в селе Яншихово-Норваши, управляя автомобилем ВАЗ-2107, не справился с управлением. В результате чего произошло столкновение с мотоблоком. Водитель которого в ходе ДТП получил травму живота. Ее потом судебно-медицинская экспертиза квалифицировала как причинение тяжкого вреда здоровью.
Сразу после совершения аварии полицейский был уволен со службы за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.
- Поскольку обвиняемый не судим, он загладил вред, причиненный потерпевшему, уголовное дело постановлением суда прекращено с назначением штрафа в размере 100 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU