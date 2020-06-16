2020-06-16T18:41:32+03:00
Происшествия

В Чувашии прекращено уголовное дело экс-полицейского, который устроил аварию с мотоблоком

В результате ДТП пострадавший получил тяжкий вред здоровью
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: СУ СКР ЧувашииФото: СУ СКР Чувашии
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В Янтиковском районе бывшего полицейского обвиняли в уголовном преступлении - нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Так, в суде было установлено, что 7 июля прошлого года тогда еще действующий полицейский в селе Яншихово-Норваши, управляя автомобилем ВАЗ-2107, не справился с управлением. В результате чего произошло столкновение с мотоблоком. Водитель которого в ходе ДТП получил травму живота. Ее потом судебно-медицинская экспертиза квалифицировала как причинение тяжкого вреда здоровью.

Сразу после совершения аварии полицейский был уволен со службы за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.

- Поскольку обвиняемый не судим, он загладил вред, причиненный потерпевшему, уголовное дело постановлением суда прекращено с назначением штрафа в размере 100 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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