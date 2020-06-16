Проследил до квартиры и напал: жителя Чебоксарах будут судить за изнасилование школьницы

16 Июнь 2020 2020-06-16T18:10:11+03:00

После того как злоумышленник надругался над ребенком, он еще и похитил деньги

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37-летний житель Чебоксар ответит перед законом сразу по двум уголовным статьям: «разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище» и «изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней». Расследование данного дела завершено и вскоре состоится суд.

По версии следствия, днем 22 февраля 2020 года в столице Чувашии обвиняемый проследил за возвращавшейся домой 14-летней школьницей прямо до ее квартиры.

Нападение произошло, когда девочка открыла входную дверь. Утверждается, что в этот момент мужчина повалил ребенка на пол в прихожей и избивая, а также угрожая убить, изнасиловал. Мало того, злоумышленник похитил из квартиры 4 тысячи рублей. Только после этого мужчина скрылся. Но вскоре его задержали полицейские.

- Суда обвиняемый дожидается, находясь под стражей, - сообщили в следственном комитете Чувашии. - С пострадавшей девочкой организованы психолого-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания обвиняемого невменяемым не установлено.

ИСТОЧНИК KP.RU