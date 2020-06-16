В Ульяновске после аварии с иномаркой в больнице скончался велосипедист-пенсионер

16 Июнь 2020 2020-06-16T18:08:45+03:00

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Столкновение иномарки и велосипеда произошло в понедельник, 15 июня, в 13.15 в Заволжском районе Ульяновска.

Там на проезде Максимова возле дома №24 "а" 78-летний велосипедист грубо нарушил правила дорожного движения - при перестроении не пропустил попутную иномарку "Пежо 301". Из-за чего и произошло столкновение.

- В результате ДТП в больницу с тяжелыми травмами увезли пострадавшего пенсионера, но врачи не сумели спасти его, он скончался от полученных травм, - сообщили в ГИБДД Ульяновской области. - По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU