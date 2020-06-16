2020-06-16T17:00:28+03:00
Общество

На каких улицах Казани автомобилистам разрешат скоростную езду

Речь идет о двух участках
Олег ЛУГОВОЙ
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Считается, что это поможет увеличить пропускную способность городских дорог.Считается, что это поможет увеличить пропускную способность городских дорог.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уже с этой среды, 17 июня, в Казани на двух улицах автомобилистам разрешат скоростную езду. Так, знаки «80» появятся на Мамадышском тракте и улице Залесная.

Увеличение разрешенной скорости для транспорта на данных участках до 80 км/ч, уже прописано в распоряжении местного Исполкома.

К слову, принятие данного решения было рекомендовано городской комиссией по безопасности дорожного движения. Там посчитали, что увеличение разрешенной скорости на указанных улицах увеличит их пропускную способность. Тем более, как указывается, там отсутствуют пешеходные переходы.

Тем не менее ГИБДД Казани просит автомобилистов на данных участках быть внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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