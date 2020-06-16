На каких улицах Казани автомобилистам разрешат скоростную езду

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:00:28+03:00

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Уже с этой среды, 17 июня, в Казани на двух улицах автомобилистам разрешат скоростную езду. Так, знаки «80» появятся на Мамадышском тракте и улице Залесная.

Увеличение разрешенной скорости для транспорта на данных участках до 80 км/ч, уже прописано в распоряжении местного Исполкома.

К слову, принятие данного решения было рекомендовано городской комиссией по безопасности дорожного движения. Там посчитали, что увеличение разрешенной скорости на указанных улицах увеличит их пропускную способность. Тем более, как указывается, там отсутствуют пешеходные переходы.

Тем не менее ГИБДД Казани просит автомобилистов на данных участках быть внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU