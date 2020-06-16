2020-06-16T17:14:59+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах 8-летняя девочка на детской площадке проткнула живот штырем

Ребенок напоролся на ограждение
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
По факту произошедшего проводится доследственная проверка.По факту произошедшего проводится доследственная проверка.Фото: Иван ПЕТРОВ
Изменить размер текста:

Несчастный случай произошел днем в субботу, 13 июня, в Набережных Челнах на улице Раскольникова.

Восьмилетняя жительница одной из многоэтажек вышла погулять на детскую площадку. Во время игры она споткнулась и упала на ограждение, напоролась на штырь и получила травму живота.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Татарстана. - Согласно результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы, ребенку причинен легкий вред здоровью. Будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность на данной детской площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии создадут карту грунтовых дорог
Билайн и владельцы недвижимости будут совместно развивать LTE сеть в Татарстане
"Сталкиваться с такими поступками жителей всегда очень обидно": в Казани на бульваре "Белые цветы" вандалы изрезали гамаки
В Набережных Челнах нашли живым пропавшего Анатолия Шубаева
Власти Казани приватизирует 2 открывашки, 37 ножей и 12 ванн
В Казани накажут водителя, который во время езды посадил к себе на колени годовалого сына
В Набережных Челнах 8-летняя девочка на детской площадке проткнула живот штырем
На каких улицах Казани автомобилистам разрешат скоростную езду
В Чувашии неизвестные выбросили двухнедельного щенка умирать в мусорный бак
В Ульяновской области настоятеля храма, вступившего в политическую партию, отстранили от ведения служб
В Казань прибыл вывозной рейс из Турции и Армении
Территорию Казани хотят увеличить за счет земли Лаишевского района
В Татарстане на трассе М-7 опрокинулась фура с пивом
МЧС Татарстана предупреждает о грозах, сильном ветре и граде
Из-за пандемии коронавируса в Татарстане выпускникам школ не успели сделать медали
В Татарстане общественные наблюдатели смогут следить за всеми этапами голосования по поправкам в Конституцию России
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП
В Казани появятся шесть новых парковых зон
В Чебоксарах пропал 72-летний Виталий Константинов
В Казани внедорожник врезался в полицейскую "Газель" и перевернул ее
Татарстан в рейтинге благосостояния российских семей
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым Генконсулом Туркменистана в Казани
В 2020 году почетными гражданами Казани стали зампрокурора России Сергей Зайцев и певец Салават
В Ульяновской области наркомана-экс-протоиерея, устроившего смертельное ДТП, отправили в колонию на 4,6 года
В Казани нашли живой пропавшую 78-летнюю пенсионерку