В Набережных Челнах 8-летняя девочка на детской площадке проткнула живот штырем
Несчастный случай произошел днем в субботу, 13 июня, в Набережных Челнах на улице Раскольникова.
Восьмилетняя жительница одной из многоэтажек вышла погулять на детскую площадку. Во время игры она споткнулась и упала на ограждение, напоролась на штырь и получила травму живота.
- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Татарстана. - Согласно результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы, ребенку причинен легкий вред здоровью. Будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность на данной детской площадке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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