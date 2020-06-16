В Набережных Челнах 8-летняя девочка на детской площадке проткнула живот штырем

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:14:59+03:00

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Несчастный случай произошел днем в субботу, 13 июня, в Набережных Челнах на улице Раскольникова.

Восьмилетняя жительница одной из многоэтажек вышла погулять на детскую площадку. Во время игры она споткнулась и упала на ограждение, напоролась на штырь и получила травму живота.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Татарстана. - Согласно результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы, ребенку причинен легкий вред здоровью. Будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность на данной детской площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU