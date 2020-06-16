МЧС Татарстана предупреждает о грозах, сильном ветре и граде
Ориентируясь на прогноз регионального Гидрометцентра МЧС Татарстана предупреждает: с 07.00 и до 22.00 на территории республики и ее столицы – Казани, местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с, а локально даже град.
Согласно сделанному ранее Гидрометцентром Татарстана прогнозу, в эту среду через регион пройдет холодный атмосферный фронт с осадками. При этом днем в республике будет по-летнему тепло – максимум от +22 до +27 градусов (в Казани от +26 до +28 градусов).
К слову, обещанные на 17 июня осадки на следующий день, то есть в четверг, снизят свою активность в Татарстане – дожди если и будут, то несущественные.
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