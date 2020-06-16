2020-06-16T15:34:19+03:00
Общество

МЧС Татарстана предупреждает о грозах, сильном ветре и граде

Ненастье должно прийти в республику уже утром 17 июня
Олег ЛУГОВОЙ
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Порывы ветра могут достигать скорости 20 м/с.Порывы ветра могут достигать скорости 20 м/с.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ориентируясь на прогноз регионального Гидрометцентра МЧС Татарстана предупреждает: с 07.00 и до 22.00 на территории республики и ее столицы – Казани, местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с, а локально даже град.

Согласно сделанному ранее Гидрометцентром Татарстана прогнозу, в эту среду через регион пройдет холодный атмосферный фронт с осадками. При этом днем в республике будет по-летнему тепло – максимум от +22 до +27 градусов (в Казани от +26 до +28 градусов).

К слову, обещанные на 17 июня осадки на следующий день, то есть в четверг, снизят свою активность в Татарстане – дожди если и будут, то несущественные.

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