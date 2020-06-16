В Татарстане на трассе М-7 опрокинулась фура с пивом

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:39:52+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 16 июня, днем на трассе М7 "Москва-Уфа" возле села Шали Пестречинского района республики.

По предварительным данным, в результате аварии опрокинулся прицеп грузовика. Его борта не выдержали и на дорогу посыпались десятки кег с пивом.

О пострадавших в этом дорожно-транспортно происшествии пока официально не сообщается. Точные причины и обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU