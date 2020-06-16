В Ульяновской области настоятеля храма, вступившего в политическую партию, отстранили от ведения служб

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:28:01+03:00

Если он нарушит запрет, то ему грозит лишение сана священника

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Настоятеля храма в честь Рождества Христова села Арбузовка Цильнинского района Ульяновской области протоиерея Игоря Пашменова отстранили от священослужения на три года. Указ об этом подписал митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф. Этим он вывел Пашменова временно за штат, сообщают собственные источники «Комсомолки» в епархии.

- В состоянии запрещения в священнослужении Вам воспрещается совершение богослужений и треб, преподавание благословения, ношение наперстного креста и рясы, - говорится в решении митрополита Симбирского и Новоспасского. - В случае игнорирования настоящего Указа будет инициировано дело об извержении Вас из священного сана.

Отметим, что к таким действиям привело вступление протоиерея Игоря Пашменова в ряды одной из политических партий России. И это при том, что в постановлении Священного синода Русской православной церкви указывается о недопустимости такого членства для лиц в священном сане.

ИСТОЧНИК KP.RU