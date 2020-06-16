В Чувашии создадут карту грунтовых дорог

16 Июнь 2020 2020-06-16T18:06:12+03:00

Из 12,5 тысяч километров автодорог общего пользования в регионе дорогами с твердым покрытием являются лишь 7,7 тысяч километров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На их долю приходится порядка 4,8 тысяч километров автодорог общего пользования

Изменить размер текста: A A

Из 12,5 тысяч километров автодорог общего пользования в Чувашии твердое покрытие имеют лишь 7,7 тысяч километров. Остальное приходится на грунтовые дороги.

Создать их карту во вторник, 16 июня, в ходе видеосовещания врио главы региона Олега Николаева предложил гендиректор Международного центра развития регионов Игорь Меламед.

Он заметил, что в Чувашии около тысячи населенных пунктов не имеют нормальных заездов, поэтому имеет смысл пересмотреть график того, как в республике снимается проблема грунтовых дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU