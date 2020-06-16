Власти Казани приватизирует 2 открывашки, 37 ножей и 12 ванн
Все это осталось после проведения в городе мирового чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills-2019
После чемпионата также остались электрокипятильники, стеллажи, столы, тележки и ковши.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Стало известно, что депутаты Казанской городской думы планируют приватизировать движимое имущество, которое осталось после проведения в столице Татарстана мирового чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills-2019. Соответствующий документ появился на сайте исполкома Казани.
Так, среди прочего Казгордума получит 72 корзины для хлеба, 48 шкафов для одежды, 37 ножей, 15 стеллажей, 12 ванн, 6 электрокипятильников, 5 стальных лопат для перемешивания, 3 хлебницы, 2 открывалки для консервов, 2 измельчителя для пищевых отходов, посудомоечную машину и рукомойник.
ИСТОЧНИК KP.RU