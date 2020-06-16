В Чувашии неизвестные выбросили двухнедельного щенка умирать в мусорный бак

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:34:15+03:00

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Сотрудники мусоросортировочного комплекса в Новочебоксарске буквально спасли жизнь двухнедельному щенку. Неизвестные выбросили животное в бак с отходами, из которого оно попало в мусоровоз, а далее оказалось на площадке разгрузки.

- На концессионных объектах в Чувашии работает современная автоматизированная система контроля и учета поступающих твердых коммунальных отходов. За пятилетнюю историю предприятия такая организация работы помогла не только спасти жизни домашним животным, но и раскрыть ряд преступлений, - отмечают в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Чувашии.

Щенка к себе домой забрал один из работников предприятия.

Фото: пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU