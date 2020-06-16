В Казань прибыл вывозной рейс из Турции и Армении

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:10:51+03:00

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В понедельник, 15 июня, в 23.27 в международный аэропорт “Казань” прибыл самолет с россиянами, которые застряли в Турции и Армении из-за пандемии коронавируса и, как следствие, отмены рейсов. Сначала они прибыли в столицу, оттуда домой их доставили уже внутренними авиалиниями.

Известно, что на борту самолета Ереван - Москва - Казань - Махачкала находилось 179 пассажиров.

Напомним, что в завтра, 17 июня, в столицу Татарстана должен прилететь самолет из Бишкека (Киргизия), который так же доставит на родину россиян застрявших за границей из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU