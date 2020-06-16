Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым Генконсулом Туркменистана в Казани
Сегодня, 16 июня, в Доме правительства республики президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым Генконсулом Туркменистана в Казани Атадурды Байрамовым.
Беседа состоялась с участием руководителя аппарата главы региона Асгата Сафарова, министр промышленности и торговли Татарстана Альберта Каримова, а также с представителем МИД России в Казани Радиком Вахитовым.
Отметим, до своего назначения в столицу Татарстана Атадурды Байрамов в течение двух последних лет работал консулом Туркменистана в России с расположением в Астрахани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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