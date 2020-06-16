2020-06-16T18:03:40+03:00
Общество

"Сталкиваться с такими поступками жителей всегда очень обидно": в Казани на бульваре "Белые цветы" вандалы изрезали гамаки

Дирекция парков и скверов города уже написала заявление в полицию
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Дирекции парков и скверов КазаниФото: пресс-служба Дирекции парков и скверов Казани
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На днях в Казани вандалы испортили гамаки на бульваре "Ак чэчэклэр" ("Белые цветы" на улице Абсалямова. Неизвестные перерезали веревки так, что сетка стала непригодной для использования.

- Кто-то пришел на бульвар и специально порезал гамаки острым предметом. Сталкиваться с такими поступками жителей всегда очень обидно, - заметили в Дирекции парков и сквером города.

В полицию уже написано заявление о порче имущества. По факту произошедшего проводится проверка.

- Это не первый случай, когда в парках происходят случаи вандализма. В конце апреля на пешеходном бульваре "Фестивальный" по улице Декабристов неизвестные разбили три фонаря и одну урну для мусора. А в прошлом месяце в парке "Крылья Советов" злоумышленники украли 16 металлических решеток с прожекторов нижнего освещения, сломали в них два светильника и украли урну для мусора, - отмечают в пресс-службе мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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