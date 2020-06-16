В Казани накажут водителя, который во время езды посадил к себе на колени годовалого сына

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:35:44+03:00

В отношении мужчины составлены два административных протокола за нарушение ПДД

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Сотрудники ГИБДД Казани обнаружили в соцсетях запись, на которой видно, как отечественной легковушкой управляет мужчина с маленьким ребенком на руках. Нарушителя разыскали, им оказался 37-летний местный житель.

Когда мужчину спросили о том, что его подвигло рисковать жизнью собственного ребенка, тот ответил - он так успокаивал капризного сына.

Мол, годовалый мальчик сам высвободился из детского удерживающего устройства и начал ползать по салону автомобиля, вот и пришлось посадить его на колени.

- За нарушение ПДД России в отношении автовладельца составлены административные протоколы по статье "Перевозка детей, не достигших 12-летнего возраста без специального детского удерживающего устройства" и "Отсутствие полиса ОСАГО", - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

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Выложенная в соцсетях запись не осталось незамеченной, в том числе и сотрудниками ГИБДД (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU