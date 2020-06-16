2020-06-16T13:10:09+03:00
Происшествия

В Чебоксарах пропал 72-летний Виталий Константинов

Пенсионер нуждается в медицинской помощи
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Чебоксарах начались активные поиски 72-летнего Виталия Константинова. Пенсионер, который нуждается в медицинской помощи, ушел из дома в воскресенье, 14 июня, но до сих пор не вернулся обратно. Родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Известно, что Виталий Куприянович ростом около 164 сантиметров имеет худощавое телосложение, черные волосы с проседью и карие глаза. Кроме того, мужчина носит бороду. На момент пропажи на нем был серый спортивный костюм, темные кроссовки и белая бейсболка.

Просим всех, кто видел пропавшего, незамедлительно сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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