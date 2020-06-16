В 2020 году почетными гражданами Казани стали зампрокурора России Сергей Зайцев и певец Салават
В 2020 году почетными гражданами Казани стали уроженец столицы Татарстана, а сейчас зампрокурора России Сергей Зайцев и народный артист республики певец Салават Фатхутдинов.
Такое звание им во вторник, 16 июня, во время сессии присвоили депутаты Казгордумы. Ранее соответствующее предложение о кандидатурах им сделал мэр Казани Ильсур Метшин.
Отметим, что такое звание ежегодно присваивается людям, которые внесли существенный вклад в развитие Казани. Торжественное вручение знака по традиции должно произойти в День города и Татарстана - 30 августа.
Напомним, ранее президент республики Рустам Минниханов вручил Салавату Футхутдинову орден "За заслуги перед республикой Татарстан"
ИСТОЧНИК KP.RU