В 2020 году почетными гражданами Казани стали зампрокурора России Сергей Зайцев и певец Салават

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:54:35+03:00

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В 2020 году почетными гражданами Казани стали уроженец столицы Татарстана, а сейчас зампрокурора России Сергей Зайцев и народный артист республики певец Салават Фатхутдинов.

Такое звание им во вторник, 16 июня, во время сессии присвоили депутаты Казгордумы. Ранее соответствующее предложение о кандидатурах им сделал мэр Казани Ильсур Метшин.

Отметим, что такое звание ежегодно присваивается людям, которые внесли существенный вклад в развитие Казани. Торжественное вручение знака по традиции должно произойти в День города и Татарстана - 30 августа.

Напомним, ранее президент республики Рустам Минниханов вручил Салавату Футхутдинову орден "За заслуги перед республикой Татарстан"

ИСТОЧНИК KP.RU